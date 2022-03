«Smash Bros. Ultimate» - 16-Jähriger besiegt Weltmeister

Große Zukunftspläne

Unterdessen genießt Sparg0 seinen aktuellen Status als neuer «Smash»-König. Das erste große Turnier, das er gewann, war der Ultimate Summit 4 in Los Angeles. Dort gewann er ein großes Stück vom totalen Preisgeld von 150.000 Dollar. Danach holte er sich am Collision 2022 in New Jersey nochmals den ersten Platz.

Jetzt ist der 16-Jährige wieder zu Hause in Tijuana, Mexiko, wo er wieder in die Schule geht. «Ich bin so müde und gönne mir bis zum nächsten Turnier eine wohlverdiente Pause. Stolz auf meinen Sieg an zwei Major Turnieren», schreibt er auf Twitter, «das ist erst der Anfang!» In Zukunft will der 16-Jährige neben der Schule weiterhin an vielen Turnieren teilnehmen.