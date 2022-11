Pennsylvania : 16-jähriger Mörder suchte auf Instagram Tipps zur Leichenbeseitigung

Am Freitag erhielt die Polizei von Bensalem im US-Bundesstaat Pennsylvania einen verstörenden Anruf: Eine Mutter gab an, ihre Tochter habe auf Instagram einen Videobeitrag bekommen, in dem ein Bekannter von ihr davon sprach, er habe soeben jemanden getötet. Dann drehte der junge Mann die Kamera um und richtete sie auf die Beine einer am Boden liegenden, blutverschmierten Person. Anschließend fragte er, wie er wohl die Leiche am besten beseitigen würde, und bat die Tochter der Anruferin um Hilfe.