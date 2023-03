Die Zukunft des Unternehmens DuPont Teijin Films in Contern sieht düster aus. Von den insgesamt drei Produktionslinien von Polyester-Kunstfolien sollen zwei stillgelegt werden. Diese Entscheidung betrifft 160 der insgesamt 270 Stellen des Werks, wie die Geschäftsleitung des Unternehmens am Montag in einer Pressemitteilung mitteilte. Der Grund: Die zwei Produktionslinien seien nicht mehr rentabel genug. Beide wurden bereits zu Beginn des Jahres stillgelegt. Die Belegschaft ist seither in Kurzarbeit.