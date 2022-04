Luxemburg – 169 Commerzbank-Mitarbeiter in Luxemburg verlieren ihren Job

Die Commerzbank stellt ihre Geschäftstätigkeit in Luxemburg ein. Das hatte das Kreditinstitut bereits 2021 angekündigt. Betroffen davon sind die Commerzbank AG Filiale Luxemburg (NLU) sowie die Commerzbank Finance and Covered Bond S.A. (CFCB). Das teilt die Gewerkschaft Aleba am Mittwoch in einem Communiqué mit.