Virales Video: 17-jährige Tiktokerin erteilt Luxus-Snobs eine Lektion

«Du bist ignorant – aufgrund deines Wohlstands»

Die Tiktokerin erzählt, dass Dinge wie Brot aus der Bäckerei etwas Besonderes waren: «Immer, wenn wir an der Bäckerei vorbeigegangen sind, hieß es ‹nächstes Mal›. Doch nächstes Mal kam nie.» Gabriel fährt fort: «Dein Kommentar spricht Bände darüber, wie ignorant du aufgrund deines Wohlstands bist. Für dich mag eine 80-Dollar-Tasche kein Luxus sein. Aber für mich und meine Familie ist es viel.» Zoe Aaleah Gabriel ergänzt: «Ich bin so dankbar, dass mein Vater mir so eine Tasche geschenkt hat. Er hat so hart für das Geld gearbeitet.»