Animation in der Stadt: 17 Klaviere lassen die Hauptstadt erklingen

An zahlreichen Orten der Stadt Luxemburg wurden im Rahmen der Aktion «My Urban Piano» bis zum 19. Juni 17 Klaviere im öffentlichen Raum aufgestellt. «Das ist eine außergewöhnliche Aktion», freut sich Nathalie, die in Luxemburg wohnt und aus Barcelona stammt. «Dass die Stadt uns die Möglichkeit bietet, Musik zu machen, ist einfach toll. Viele Kinder setzen sich spontan dran, spielen und bekommen von den Erwachsenen Applaus. Wir sind zufällig auf zwei Klaviere an der Place d'Armes und in der Nähe der Cité Judiciaire gestoßen. Die Kinder haben uns verraten, dass es noch mehr Klaviere gibt.»