Tabu Awareness: 17 Mütter posen zur Weltstillwoche auf dem Kirchberg

Ganz in weiß gekleidet posieren 17 junge Mütter vor der Kulisse der luxemburgischen Hauptstadt – stillend. Zum Start der Weltstillwoche, die vom 1. bis zum 7. August stattfindet, versammelte die Fotografin Joanna Hudyka 17 Frauen mit ihren Neugeborenen auf einer Wiese, wenige Meter vom Mudam entfernt. «Mit diesem Shooting wollte ich den Frauen zeigen, dass sie nicht allein sind», erklärt die in Luxemburg lebende Polin. Nach der Geburt ihres ersten Kindes fasste sie den Entschluss, dieses Projekt irgendwann in die Tat umzusetzen.