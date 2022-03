Crash mit 2 Fahrzeugen : 17 Verletzte bei Busunfall in Roost

ROOST - Ein mit Schülern besetzter Bus ist am Montag mit einem Transporter und einem LKW zusammengestoßen. Zwei Fahrer sowie 15 Kinder wurden verletzt.

Großeinsatz am Montagmorgen nach einem Unfall an der Hauptkreuzung in Roost: Beim Zusammenstoß eines Buses mit einem Kleintransporter und einem LKW gegen 7.30 Uhr ist eine Person schwer verletzt worden. Es handelt sich dabei um den Fahrer des Transporters einer Reinigungsfirma, der nach Angaben der Retungskräfte in die neurochirurgische Abteilung des CHL in Luxemburg eingeliefert wurde.