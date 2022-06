Drama in Südafrika : 18- bis 20-Jährige liegen nach Party tot in Bar – Polizei steht vor einem Rätsel

In Südafrika sind in einem Nachtclub die Leichen von 17 jungen Menschen entdeckt worden. Drei weitere Opfer starben im Krankenhaus. Die Todesursache ist nach wie vor unklar.

Nach einer Party in einem Nachtclub in der südafrikanischen Stadt East London sind mindestens 20 junge Menschen aus bislang unbekannten Gründen gestorben. Örtliche Behördenvertreter bestätigten am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP zunächst, dass 17 Leichen in dem Nachtclub gefunden worden seien. «Drei Verletzte sind im Spital gestorben und zwei befinden sich noch in einem sehr kritischen Zustand», sagte später Weziwe Tikana-Gxothiwe, Leiterin des Sicherheitsdienstes der Provinzregierung, im Lokalfernsehen.