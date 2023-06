Japan: 18-Jähriger erschießt zwei Soldaten bei Schießtraining

Nach Schüssen auf einem japanischen Militärstützpunkt ist am Mittwoch ein Soldat verhaftet worden. Zwei Kameraden seien bei dem Vorfall auf einem Schießplatz in der Präfektur Gifu in Zentraljapan getötet worden, sagte Regierungssprecher Hirokazu Matsuno. Ein weiterer Soldat wurde verletzt. Zunächst war von drei Verletzten die Rede gewesen. Die beiden Todesopfer seien später in einem Krankenhaus für tot erklärt worden, berichtete die japanische Armee, die Ground Self Defense Force.