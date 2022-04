Hartes Headset : 18-Jähriger überlebt Querschläger dank Kopfhörer

Im kalifornischen Torrence erlebte ein 18-jähriger Gamer eine böse Überraschung: Ein Projektil durchschlug sein Fenster und prallte von seinen Kopfhörern in die Wand.

Ein Projektil traf einen 18-jährigen Gamer unerwartet am Kopf – und dies in seinen eigenen vier Wänden. So erstaunlich die Situation ist, umso überraschender war, was ihn vermutlich gerettet hat: Die Stabilität seiner Kopfhörer. Diese leiteten den Schuss vom Kopf in die Zimmerwand ab. Das Opfer wurde – abgesehen von Kopfschmerzen – nicht verletzt.