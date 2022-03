Bahnmitarbeiter verprügelt : 18 Monate Haft für drei Schüler aus Luxemburg

ARLON - Weil sie einen SNCB-Mitarbeiter am Bahnhof von Arlon brutal zusammengeschlagen hatten, müssen drei Schüler aus Luxemburg nun ins Gefängnis.

Die drei jungen Männer sind am Mittwoch laut belgischen Medien vor dem Polizeigericht in Arlon zu einer Haftstrafe von 18 Monaten und einer Geldstrafe von je 550 Euro verurteilt worden.

Die drei Verurteilten hatten am 13. Januar 2011 einen Mitarbeiter der belgischen Bahn SNCB brutal verprügelt. Dieser hatte so schwere Verletzungen davongetragen, dass er monatelang arbeitsunfähig gewesen war. Die drei Schüler hatten zunächst auf dem Rückweg von der Schule in Arlon Richtung Luxemburg die Bahnmitarbeiter provoziert, in dem sie immer wieder aus dem Zug ein- und ausstiegen und damit die Abfahrt des Zuges verzögerten. Als der Bahnhofsmitarbeiter eingriff, verpasste ihm einer der jungen Männer einen Kopfstoß. Nachdem sie den SNCB-Mitarbeiter verprügelt hatten, flohen die drei Schüler aus Luxemburg.