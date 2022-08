180.000 Datensätze gestohlen : Hackergruppe bekennt sich zum Cyberangriff auf Encevo

LUXEMBURG – Vor Kurzem war die Encevo-Gruppe Opfer eines Cyberangriffs geworden. Die Hackergruppe ALPH hat Verantwortung für die Attacke übernommen und bekanntgegeben, rund 150 Gigabyte an Daten gestohlen zu haben.

Am 22. Juli waren die Server des luxemburgischen Energiekonzerns Encevo von Hackern ins Visier genommen worden. Vergangenen Freitag bezog Encevo in einer Pressemitteilung Stellung und erklärte, dass bei dem Hackerangriff ein großer Satz an Daten entwendet worden sei, die genaue Menge blieb unbekannt. Inzwischen hat sich die Hackergruppe ALPH zu dem Cyberangriff bekannt und genauere Angaben zum Datenklau gemacht: