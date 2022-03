Samstagnacht : 19 Autos in Luxemburg aufgebrochen

LUXEMBURG – Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, nachdem in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Luxemburg eine Welle von Einbrüchen in geparkte Autos verzeichnet wurde.

Fast 20 Autos fielen dem unbekannten Täter zum Opfer.

Die Polizei meldet am Montagmorgen eine große Anzahl von aufgebrochenen Autos in der Hauptstadt, in der Rue Sosthène-Weis und der Montée de Pfaffenthal, zwei Parallelstraßen in der Altstadt. Insgesamt fielen 19 Fahrzeuge einem unbekannten Täter zum Opfer. Darüber hinaus wurde ein zwanzigstes Auto mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet. In diesem Zusammenhang wurde ein Zeugenaufruf gestartet. Wer Informationen zu dem Fall hat, kann sich unter (+352) 244 40 1000 an die Behörden wenden oder eine E-Mail an police.luxembourg@police.etat.lu schicken.