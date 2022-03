Wien : 19-Jährige vermisst – Verbrechen befürchtet

Seit über einer Woche läuft nun bereits die Suche nach Ariadna-Beatrice P. aus Wien. Der Anwalt der Familie will ein Verbrechen nicht ausschließen.

Ariadna-Beatrice P. hatte am 11. Mai die Wohnung in Wien verlassen, weil sie sich mit ihrem Freund treffen wollte. Seitdem gilt die 19-jährige Gymnasiastin als vermisst. «Wir tappen im Dunkeln. Denn es gibt von Ariadna-Beatrice keine Spur, seit sie am Montagabend die Wohnung verließ», erklärt Constantin-Adrian Nitu, der Anwalt der Familie, gegenüber der «Krone».