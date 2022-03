Messerattacke : 19-Jähriger in Konz erstochen

KONZ - Ein junger Mann ist in Konz am Freitagabend erstochen worden. Als Tatverdächtiger wurde ein 20-Jähriger festgenommen, wie die Polizei in Trier am Samstag mitteilte.

Nach ersten Ermittlungen hatte er den 19-Jährigen am Freitagabend mit einem Messer angegriffen und so schwer verletzt, dass der in Konz wohnhafte Mann in der Nacht zum Samstag in einem Krankenhaus starb. Der mutmaßliche Täter war zunächst geflüchtet, wurde aber bald darauf festgenommen. Er wird im Laufe des Sonntags durch die Staatsanwaltschaft Trier einem Haftrichter vorgeführt. Weitere Informationen zu Einzelheiten der Tat veröffentlichte die Polizei zunächst nicht.