Saarland : 19-Jähriger nach lebensgefährlicher Messerattacke in U-Haft

SAARBRÜCKEN – Gegen einen 19-jährigen Tatverdächtigen wurde nach der Messerattacke Haftbefehl erlassen. Zwei 16-Jährige seien hingegen wieder auf freiem Fuß.

Nach der mutmaßlichen Messerattacke auf einen Mann in Saarbrücken wurde am Donnerstag gegen einen 19-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen. Die Hintergründe der Tat seien weiterhin unklar, sagte ein Polizeisprecher. Zwei am Mittwoch ebenfalls festgenommene 16-Jährige sind demnach wieder auf freiem Fuß.