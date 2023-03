Sturm in den Vogesen: 19-Jähriger wird durch umfallenden Baum getötet

Ein 19-jähriger Mann ist am Freitag in Senones, in den Vogesen, durch die Folgen des Sturms Mathis gestorben. Der Sturm führte dazu, dass in 80 französischen Departements die Warnstufe Gelb oder Orange ausgerufen wurde. Das Opfer war auf einem Rastplatz in der Nähe seines Fahrzeugs unterwegs, als es von einem umstürzenden Baum getroffen wurde., wie die Feuerwehr von Senones der AFP erklärte und damit eine Meldung der Tageszeitung Vosges Matin bestätigte.