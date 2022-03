Im Saarland : 19-Jähriger wohl an Superman-Ecstasy gestorben

VÖLKLINGEN - Ein 19-Jähriger wurde im Saarland tot in seinem Bett aufgefunden. Polizei und Rechtsmedizin gehen davon aus, dass Ecstasy die Todesursache ist.

Am Donnerstagmorgen wurde im saarländischen Völklingen ein 19-Jähriger tot in seinem Bett in der elterlichen Wohnung aufgefunden. Erste Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass der Junge Ecstasy-Pillen mit aufgeprägtem Superman-Logo eingenommen hatte.