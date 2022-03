Sensationelle Entdeckung : 1915 im Polarmeer gesunkenes Schiff von Ernest Shackleton gefunden

Sensationeller Fund im Südpolarmeer: Der Tauchroboter einer Suchexpedition fand die seit 107 Jahren auf dem Meeresgrund liegende «Endurance» von Sir Ernest Shackleton – in erstaunlich gutem Zustand.

Nun wurden die Forscher fündig: Sie entdeckten den Windjammer mit Hilfe eines Tauchroboters in einer Tiefe von 3008 Metern am Grund des Südpolarmeers, etwa sieben Kilometer von der Position entfernt, die der Kapitän damals im Logbuch festgehalten hatte. Auf Unterwasseraufnahmen ist sogar der praktisch unversehrte Schriftzug des Namens des Schiffs am Heck zu sehen. Forschungsdirektor John Shears bezeichnet den Moment, als die Kameras das Schiff erstmals erfassten, als umwerfend: «Wir haben die schwierigste Suche der Welt nach einem Schiffswrack erfolgreich abgeschlossen, während der wir konstant gegen Treibeis, Blizzards und Temperaturen von minus 18 Grad kämpften. Wir haben erreicht, was viele für unmöglich gehalten haben.»