Champions League: Bayern mühen sich gegen Galatasaray ins Achtelfinale

Beim tadellosen Champions-League-Comeback von Manuel Neuer hat Doppelpacker Harry Kane den FC Bayern München vorzeitig ins Achtelfinale befördert. Nachdem er kurz nach der Pause noch am Pfosten gescheitert war, machte der Toptorjäger am Mittwoch mit seinen beiden späten Treffern in der 80. und 86. Minute das 2:1 (0:0) gegen Galatasaray Istanbul und damit den vierten Sieg im vierten Gruppenspiel klar. Cédric Bakambus Anschlusstor kam zu spät (90.+3).

In einer hitzigen Atmosphäre mit vielen türkischen Anhängern kochte die ausverkaufte Allianz Arena in der 62. Minute kurzzeitig, als die Gäste nach einem Abseitstor von Lucas Torreira vermeintlich 1:0 führten. Doch der Videobeweis half den Bayern sowohl in dieser Szene wie auch bei Kanes erstem Treffer, bei dem das Schiedsrichtergespann zunächst auf Abseits entschieden hatte.

Erstmals seit mehr als 13 Monaten führte Kapitän Neuer die Münchner wieder bei einem Champions-League-Spiel in die Allianz Arena. Die Atmosphäre indes war für die Bayern eher ungewohnt. «Das wird ein Auswärtsspiel», hatte Coach Tuchel kurz vor Anpfiff mit Blick auf die vielen türkischen Fans auf den Tribünen gesagt.

«Es gibt kein Blatt, das zwischen uns passt»

Die Debatten um die jüngsten Sticheleien des Cheftrainers an den TV-Experten hatten die Vorbereitung auf die Partie begleitet. «Wir stärken nicht nur Thomas den Rücken, wir sind auf einer Linie, es gibt kein Blatt, das zwischen uns passt», sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bei DAZN zum Wirbel um Tuchels Kritik an den TV-Fachleuten Lothar Matthäus und Dietmar Hamann.

In seinem Kerngeschäft hatte Tuchel wie angekündigt den zuletzt beim 4:0 in Dortmund gesperrten Joshua Kimmich zurück in die Startelf beordert. Der Nationalspieler bildete anstelle von Konrad Laimer im Mittelfeld ein Duo mit Leon Goretzka, wirkte sehr präsent und gefiel als Ballverteiler.

In einer temporeichen Startphase erkämpften sich die Gastgeber erst allmählich die Kontrolle über das Spiel. Das Team aus Istanbul versuchte es wie schon beim 1:3 im Hinspiel zunächst mit frühen Attacken bereits in der Münchner Hälfte. Die erste grosse Chance aber hatte Leroy Sané, der frei vor dem Tor am gut zupackenden Galatasaray-Keeper Fernando Muslera scheiterte (14.).

Die Bayern hatten nun klar mehr vom Spiel und kamen zu weiteren Chancen. Jamal Musialas Schuss strich knapp vorbei (28.), kurz darauf fand Sané wieder seinen Meister in Muslera. Der 37 Jahre alten Kapitän des türkischen Meisters war nach einer Ellbogenverletzung rechtzeitig fit geworden und ein wichtiger Rückhalt für sein nun wackelndes Team.

Kurz vor der Pause mussten die Hausherren den nächsten Sorgenfall in dieser von Personalproblemen im engen Kader geprägten Hinrunde verdauen. Musiala sank im Strafraum nach einem Zuspiel von Kane nieder, fasste sich ans linke Bein und konnte nicht weitermachen. Thomas Müller kam in die Partie (40.).

Die Münchner mussten sich neu sortieren, prompt fassten die Gäste wieder Mut. Bei Mauro Icardis dicker Gelegenheit aus kurzer Distanz zeigte der bis dahin kaum geforderte Neuer seine ganze Klasse und verhinderte einen Rückstand (43.).

Der Chancenwucher der Bayern setzte sich nach dem Seitenwechsel fort, als Kane den Pfosten traf (53.). Aber auch das offensiv jetzt bessere Galatasaray blieb gefährlich, nur eine knappe Abseitsstellung von Icardi verhinderte die Führung (62.).

Genervt vom fehlenden Schussglück und dem Biss der Gäste büssten die Münchner die Souveränität und Zielstrebigkeit der ersten Halbzeit ein. Doch nach einem Freistoss von Kimmich erlöste wieder einmal Kane per Kopf die Bayern – und sorgte kurz darauf nach einem Konter auch für die Vorentscheidung. Müllers kapitaler Fehlpass vor Bakambus Treffer sorgte nur kurz noch für Spannung.