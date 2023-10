2. Bundesliga: Aufsteiger Elversberg bleibt weiter ungeschlagen

Der SV Elversberg hat die sportliche Krise beim 1. FC Magdeburg weiter verschärft. Der Aufsteiger gewann am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga bei den Elbestädtern mit 2:1 (2:0) und bleibt auch im siebten Spiel ungeschlagen. Der FCM hingegen wartet seit sechs Spielen auf einen Sieg und rutschte auf Rang 13 ab. Vor 22.166 Zuschauern schoss Jannik Rochelt (13. Minute) die Saarländer in Führung, ehe Maurice Neubauer (34.) erhöhte. Connor Krempicki (70.) verkürzte nur noch.