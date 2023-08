2. Bundesliga: Kaiserslautern und Ciftci trennen sich einvernehmlich

Er war einer der Aufstiegshelden und stand beim Relegationssieg über Dresden noch in der Startaufstellung. Nun gibt der 1. FC Kaiserslautern bekannt, dass sich der Verein mit seinem Spieler Hikmet Ciftci in beiderseitigem Einvernehmen auf eine Auflösung des Vertrags des Mittelfeldspielers geeinigt haben.

Ciftci absolvierte seit Januar 2020 insgesamt 75 Spiele für die Pfälzer und erzielte zwei Tore. In der Rückrunde der vergangenen Saison war er bereits an den türkischen Club Göztepe Izmir ausgeliehen. Nach seiner Rückkehr in die Pfalz hatte der 25-Jährige unter Trainer Dirk Schuster keine Perspektive mehr, da dieser im defensiven Mittelfeld vor allem auf robuste Spieler wie Niehus oder Raschl setzt. Cifti selbst deutete den Abschied vom Betzenberg am Morgen via Instagram an.