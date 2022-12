Ab Juni 2024: 2 Liter Flüssigkeit erlaubt – britische Flughäfen lockern Vorschriften massiv

An britischen Flughäfen werden sich die Sicherheitsregeln umfassend ändern. So dürfen Passagiere in Zukunft bis zu zwei Liter Flüssigkeit mit sich transportieren – eine drastische Erhöhung von den bislang erlaubten 100 Millilitern. Außerdem müssen die Flüssigkeitsbehälter nicht mehr in den typischen durchsichtigen Säckchen verpackt werden.

Das teilt das britische Verkehrsministerium am Donnerstag mit. Die Regeln sollen ab Juni 2024 in Kraft treten. Verantwortlich für die Regeländerungen sind innovative 3D-Scanner, mit denen die Sicherheitskräfte in Zukunft auf einzelne Gegenstände im Reisegepäck heranzoomen können. Der Scanner wird seit 2017 am Londoner Flughafen Heathrow und seit einigen Jahren am Flughafen Schipol in Amsterdam und an mehreren US-Flughäfen getestet, wie Euronews.com berichtet.