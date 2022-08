Viele Vorzüge: 20.000 Euro im Jahr – Prinz Louis besucht schon bald eine Nobel-Schule

Der Vierjährige wird im September eingeschult und besucht die Lambrook School in der Nähe von Schloss Windsor. Für den Unterricht ihrer Kinder greifen die Royals tief in die Tasche.

Für den kleinen Prinz Louis beginnt der Ernst des Lebens. Der Vierjährige verlässt nämlich den Kindergarten in London und wird eingeschult. Ab September besucht er gemeinsam mit seinen Geschwistern Charlotte (7) und George (9) die Lambrook School in der Nähe von Schloss Windsor. Für die Bildung ihrer Schützlinge greifen Herzogin Kate (40) und Prinz William (40) tief in die Tasche.

So sollen die Royals gemäß «Express» für Louis Schuljahr umgerechnet 20.000 Euro hinblättern. Die Summe für den Unterricht wird zudem jedes Jahr höher. So kostet Charlottes Unterricht 29.500 Euro und George ist mit 32.000 Euro der Teuerste. Alles in allem zahlen die Cambridges also fast 82.000 Euro für ihre Kids.

Samstagsschule und ein Internat

Die hohen Preise rechtfertigt die Lambrook School mit zahlreichen Vorzügen. Auf ihrer Website wirbt die Einrichtung mit einer «qualifizierten pädagogischen Betreuung». Neben der Möglichkeit, in der Schule zu übernachten, und Unterricht am Samstag gibt es zudem eine Vielzahl von Aktivitäten außerhalb des Klassenraums. So hat es Sportangebote für Golf, Lacrosse, Tennis, Tanzen oder Skifahren. Auch Theaterkurse, Bienenzucht, Podcast-Erstellung, Filmemachen, Kochen und gemeinsame Reisen stehen zur Auswahl.

Natürlich kommt bei dem Ganzen auch die Bildung nicht zu kurz, denn die Schule ist bekannt dafür, dass viele Absolventinnen und Absolventen anschließend das renommierte Eton College besuchen.

Psychologische Betreuung für die Kinder

Neben pädagogischer Betreuung werden die Kinder zudem auch psychologisch unterstützt. So heißt es auf der Homepage weiter: «Wir legen großen Wert auf die mentale Gesundheit unserer Kinder, indem wir sie mit den Fähigkeiten ausstatten, belastbar zu sein und damit fertig zu werden, wenn das Leben schwierig wird, und auch mutig genug zu sein, um Hilfe zu bitten, wenn sie dazu nicht in der Lage sind.»