Rätsel in Italien: 20-Jährige verschwindet auf Fähre – welche Antworten liefert ihr Handy?

Die 20-jährige Frau reiste am 10. November 2022 auf dem Schiff von Genua nach Sizilien, als sie spurlos verschwand. Ihr 15 Jahre alter Bruder suchte sie am nächsten Morgen auf dem Schiff, fand jedoch nur ihr Handy und ein Sweatshirt.

Die Eltern der 20-jährigen R. Z. * sind verzweifelt: Ihre Tochter ist in der Nacht auf den 11. November an Bord eines Schiffes von Genua nach Sizilien spurlos verschwunden. Die erste Vermutung der Ermittler und Ermittlerinnen war, dass R. Z. durch einen Sprung ins Meer Suizid begangen haben könnte. Doch die Eltern glauben nicht daran und wollen den rätselhaften Fall aufklären. «Unmöglich, dass sie beschlossen hat, sich das Leben zu nehmen. Sie hatte so viele Pläne», versichern die Anwälte der Familie, Aldo Ruffino und Paolo Grillo.

«Wir befürchten, dass ihr etwas Schlimmes zugestoßen ist»

Sie wollte ihren Führerschein machen, sie hatte ihren Lebenslauf herumgeschickt, um einen Job zu finden, sie war fröhlich, sagen die Eltern der Frau zu «Corriere della Sera». «Wir befürchten, dass ihr etwas Schlimmes zugestoßen ist, dass sie angegriffen wurde», sagt Anwalt Aldo Ruffino. Er richtet einen Aufruf an alle Reisende an Bord des Schiffes an jenem Abend. «Helfen Sie uns, sie zu finden. Jedes Detail, jede Nachricht kann nützlich sein, um zu verstehen, was passiert ist und sie vielleicht aus einer gefährlichen Situation zu retten.»