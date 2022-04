Luxemburger Kennzeichen? : 20-Jähriger im belgischen Molenbeek getötet

Ein 20-jähriger Mann ist am Montagabend in einem Vorort von Brüssel erschossen worden. Belgischen Medienberichten zufolge hatte das Auto des mutmaßlichen Täters ein luxemburgisches Kennzeichen.

Ein 20-jähriger Mann ist am Montagabend gegen 20.35 Uhr in einer Straße in Molenbeek am Stadtrand von Brüssel in einem Auto erschossen worden. Laut mehreren Zeugen, die unter anderem von der Online-Zeitung«dhnet» zitiert wurden, stand das Fahrzeug des Opfers in der Rue Dubois-Thorn, als ein im Großherzogtum angemeldetes Auto neben ihm anhielt. Eine Person sei aus dem Fahrzeug aus- und in das Auto des jungen Mannes eingestiegen und habe auf ihn geschossen.