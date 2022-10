Mallorca: 20-Jähriger legt sich nach Suff am Ballermann auf Autobahn schlafen – tot

Wie «Diario de Mallorca» berichtet, soll der Deutsche in einem stark alkoholisierten Zustand gewesen sein. Die Polizei von Palma vermutet, dass sich der 20-Jährige auf dem Weg in sein Hotel befand und aufgrund des hohen Alkoholkonsums durch die Gegend irrte. Kurz vor 22.30 Uhr soll der Tourist die Autobahn erreicht haben. Er sei in Badehose und Flipflops über die Leitplanke geklettert, berichtet «Mallorca Zeitung». Dabei soll er offenbar beschlossen haben, sich auf der Fahrbahn in Richtung Palma hinzulegen, was ihm zum Verhängnis wurde.