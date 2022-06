Frankreich : 20 Jahre Haft für Serienvergewaltiger in Frankreich gefordert

Im Prozess gegen einen berüchtigten Serienvergewaltiger in Frankreich hat die Staatsanwaltschaft eine 20-jährige Haftstrafe gefordert. Die Anklage beantragte damit am Donnerstag in Douai die Höchststrafe für den 61-jährigen Familienvater. Der frühere Hausmeister und Trainer eines örtlichen Fußballvereins soll sich über einen Zeitraum von 30 Jahren an 56 Mädchen und Frauen vergangen haben.