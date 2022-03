DSDS-Juror : 20 Kilo zugenommen! Pietro ist frustriert

«Ich war noch nie so dick wie jetzt», beschwerte sich Pietro Lombardi im Interview. Ganze 20 Kilo hat er laut eigenen Angaben zugenommen.

DSDS-Juror Pietro Lombardi macht seine Gewichtszunahme schwer zu schaffen. «Dieses Video habe ich vor zehn Monaten hochgeladen. Haha, ich sag Lombardi dick wie immer, aber heute habe ich einfach 20 Kilo mehr - und das ist wirklich dick. Würde gerne tauschen», kommentierte er einen altes Fitness-Clip von sich in einer Instagram-Story. Ganze zwanzig Kilo soll er in den vergangenen zehn Monaten laut eigenen Angaben zugenommen haben.

Sich damit abfinden, kommt für den 27-Jährigen aber nicht in Frage. «Muss echt wieder was machen», so der deutsche Musiker. Bis zum Sommer will er 25 Kilo abnehmen, verriet er gegenüber RTL. Sein Plan: Mehr Sport und eine gesunde Ernährung. Seinen überflüssigen Pfunde will er bis dahin mit weiten Jogging-Klamotten kaschieren.