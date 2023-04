Luxemburg: 20-köpfige Gruppe schlägt zwei Männer im Park krankenhausreif

Eine größere Gruppe hat am Sonntagabend in der Hauptstadt zwei Männer angegriffen und teils schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilt, hatte einer der beiden unter anderem eine Schnittverletzung im Bauchbereich und musste noch vor Ort notärztlich versorgt werden, bevor er ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Nach Polizeiangaben besteht jedoch keine Lebensgefahr. Seine Begleitung habe sich im Schockzustand befunden und sei durch Prügel im Mundbereich verletzt worden. Auch er wurde in die Klinik gebracht.