Luxemburg wirbt für sich : 20-Sekunden-Spot soll Fachkräfte locken

LUXEMBURG - Ein Land, in dem Geschäfte gemacht werden wie in einem edlen Restaurant. Mit diesem Bild wirbt Luxemburg nun auf Eurosport für seine Vorzüge.

Ob Informatiker oder Spitzenforscher - Luxemburg sucht nach Fachkräften. Um die internationale «Crème de la crème» anzulocken, will das Großherzogtum nun sein Image mit einer Werbekampagne aufpolieren. In einem ersten 20-Sekunden-Spot (siehe Video oben) zeigt sich das Land als idealer Business-Standort. Geschäfte werden dem Kunden serviert wie in einem 5-Sterne-Restaurant, suggeriert die Werbung. Auf dem Teller landet dann der Terminkalender statt des Gaumenschmauses.

Der Spot läuft bereits auf Eurosport, um ein internationales Publikum zu erreichen, wie Wirtschaftsminister Etienne Schneider (LSAP) am Dienstagmorgen erklärte. Weitere sollen folgen. Auch Anzeigen im Netz und in Zeitungen sind geplant. Was die Werbeaktion von «Luxembourg for business» kostet, ist ebenso unbekannt wie die Zahl der fehlenden Fachkräfte.