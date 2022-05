In Luxemburg : 200 Feuerwehrleute beim Marathon im Einsatz

LUXEMBURG-STADT – Die Feuerwehr hatte während des «ING Night Marathon» alle Hände voll zu ton. Die Einsatzkräfte versorgten 68 Patienten, darunter ein Schwerverletzter.

Der Samstagnachmittag und -abend war auch für die Feuerwehr ein Marathon. So waren von Samstag 14.30 Uhr bis Sonntag 1 Uhr morgens über 200 freiwillige und professionelle Feuerwehrleute des CGDIS im Einsatz, um die Sicherheit der Teilnehmer und Zuschauer zu gewährleisten, wie aus einer am Sonntagmorgen übermittelten Bilanz hervorgeht. All dies geschah unter der Leitung eines Kommandopostens und des Einsatzleitzentrums des CGDIS.