Flughafen Alaska : 200-Kilo-Seehund blockiert Landebahn

Der Flughafen in Alaska hat immer wieder Probleme mit Tieren auf der Piste. Ein Seehund war es noch nie.

Außergewöhnliche Blockade auf einem Flughafen in Alaska: Ein knapp 200 Kilo schwerer Seehund hatte es sich auf der Startbahn des Flughafen von Barrow an der nördlichen Spitze des US-Staats bequem gemacht – und konnte nur mit einem Schlitten abgeschleppt werden, wie der TV-Sender KTVA berichtete. Das Tier war am Montag gefunden worden als Angestellte des Flughafens während eines Schneesturms die Bahnen überprüften.