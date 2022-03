Weltrekord : 200 Meter Hot Dog am Stück

Paraguay hält seit Samstag den Rekord für die längste Wurst. 270 Kilogramm schwer war der Hot Dog und am Schluss wurde er in 2000 Stücke zerschnitten.

In Paraguay ist der längste Hot Dog der Welt hergestellt worden. Der «perro caliente» (Heiße Hund) maß exakt 203,8 Meter und schaffte den Sprung ins Guinness Buch der Rekorde, wie am Wochenende auf der Webseite der Messeveranstalter Expo 2011 zu lesen war. Guinness-Buch-Mitarbeiterin Johanna Hessling bestätigte vor Ort den neuen Rekord.

Der gigantische Hot Dog wurde in kleinen Portionen an die Besucher der Landwirtschaftsmesse verteilt. Bisheriger Rekordhalter war Spanien: Dort kam in Málaga ein 150 Meter langer Hot Dog zustande.