Saudiarabien: 200 Millionen Euro pro Jahr – Karim Benzema unterschreibt bei Al-Ittihad

Am Sonntag verkündete Karim Benzema nach 14 Jahren seinen Abschied von Real Madrid, zwei Tage später steht sein neuer Arbeitgeber bereits fest. So bestätigt der saudiarabische Al-Ittihad Club die Unterschrift des 35-Jährigen am Dienstagabend. Der Ex-Real-Star unterschrieb einen Zweijahresvertrag mit einer Option auf ein weiteres Jahr.