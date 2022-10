Police Grand-Ducale: 200 neue Ordnungshüter sollen bei der Police eingestellt werden

Circa 3000 Menschen arbeiten derzeit bei der Polizei, davon 2400 in Uniform und 600 zivil.

Die Bewerbung läuft in zwei Phasen ab. Am Anfang steht die allgemeine Eignungsprüfung. Dabei handelt es sich um eine regelmäßig stattfindende Prüfung, der sich alle Bewerber, die in den Staatsdienst möchten, unterziehen müssen. Phase zwei umfasst eine Reihe von Prüfungen, die speziell von der Polizei organisiert wird. Es handelt sich dabei um eine Prüfung im Sport, jeweils einen Sprach- und Kultur-Kompetenztest auf Französisch und auf Deutsch, eine psychologische Grunduntersuchung sowie eine mündliche Prüfung auf Luxemburgisch.