2000 Tote: Flutkatastrophe in Libyen – das ist bisher bekannt

Das Ausmaß der Zerstörung ist riesig. Sturmtief Daniel hatte am Sonntag auch in Libyen gewütet. 20min/jad

Ein heftiges Unwetter hat im Bürgerkriegsland Libyen schwere Verwüstungen angerichtet. Noch ist die Lage unübersichtlich, doch es wird mit vielen Todesopfern gerechnet. Ein Überblick:

Was war der Auslöser?

Das Sturmtief Daniel, das ab dem 4. September Europa wütete, ist verantwortlich für die massiven Überschwemmungen nicht nur in Libyen, sondern auch in Griechenland , Bulgarien, der Türkei – die Regenfälle lagen bei einem Vielfachen von dem, was bei der Flutkatastrophe im Ahrtal in Deutschland herunterkam. Vor allem in Griechenland war die Lage besonders angespannt, Experten sprachen von den schlimmsten Unwettern seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1930.

Die höchsten Niederschlagsmengen fielen laut Messungen in Zagora – zwischen dem 4. und 7. September kamen hier unfassbare 1096 mm pro Quadratmeter herunter. Zum Vergleich: Im Ahrtal fielen bei der Flutkatastrophe 2021 durchschnittlich 200 mm. Nachdem Tief Daniel in Griechenland massive Verwüstungen angerichtet hat, zog es weiter Richtung Süden und entwickelte sich zum Medicaine – einem mediterranen Hurrikan. Allerdings erreichte er Meteorologen zufolge nicht die Mindestgeschwindigkeit von 112 km/h, um wirklich als Hurrikan klassifiziert zu werden. Am vergangenen Sonntag erreichte er Libyen.

Wie viel Regen fiel genau ?

Laut dem National Center of Meteorology in Libyen fielen innerhalb von 24 Stunden im Munizip al-Dschabal al-Achdar 414,1 mm pro Quadratmeter Regen. Solche Regenmengen fallen laut Wetteronline.de in dem nordafrikanischen Staat extrem selten. Allerdings variierten die Regenmengen je nach Landesteilen stark. In der Küstenstadt al-Badia fielen beispielsweise 170 mm pro Quadratmeter, dort stand das Wasser auf den Straßen teils drei Meter hoch. In der Hafenstadt Darna dagegen «nur» 73 mm. Dennoch sprach der Gemeinderat davon, dass dort die Lage «außer Kontrolle» sei – zwei Staudämme sollen zusätzlich gebrochen sein. Auch die Hafenstadt Bengasi war besonders stark betroffen – es wurde eine Ausgangssperre verhängt und die Schulen geschlossen. Hunderte Menschen, vor allem in den abgelegeneren Gebieten, waren von der Außenwelt abgeschnitten.

Welche Folgen hatte der Starkregen?

Autos, aber auch ganze Häuser wurden von den Wassermassen erfasst und einfach davongespült. Telefon-Verbindungen wurden unterbrochen, ganze Straßenzüge brachen komplett auf. Der Chef des libyschen Rettungsdienstes, Osama Aly, sagte gegenüber CNN: Das ganze Wasser floss Richtung Derna, einer gebirgigen Küstenregion. Libyen war nicht auf eine Katastrophe dieser Art vorbereitet. Ich habe nie etwas vergleichbar Schlimmes erlebt.» Er beklagt außerdem das schlechte Krisenmanagement der Regierung: «Die Wetterentwicklung wurden nicht richtig beobachtet (…), es gab keine Evakuierung von Familien.»

Wie viele Opfer sind zu beklagen?

Die Zahlen dazu variieren noch stark – zunächst sprach die Hilfsorganisation Roter Halbmond am Montag Nachmittag von mindestens 150 Toten. Der Ministerpräsident einer der rivalisierenden Regierungen in dem Bürgerkriegsland, Osama Hammad, sagte dagegen am Montag dem Fernsehsender Al-Massar, es seien mehr als 2000 Tote zu befürchten. Tausende weitere Menschen in dem Land mit knapp sieben Millionen Einwohnern seien vermisst.

Woher kommt Hilfe?

Der Ruf nach Hilfe aus dem Ausland wird angesichts der katastrophalen Folgen des Unwetters lauter. Als eine der entsandte die Türkei Rettungskräfte in das Bürgerkriegsland. Man habe Flüge mit Bergungstrupps samt Rettungsbooten, Zelten und Versorgungsgütern an Bord organisiert, teilte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auf der Onlineplattform X (vormals Twitter) mit.