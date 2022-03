In Luxemburg : 2021 könnte Google die Bauarbeiten starten

BISSEN – Der Startschuss für das Google-Datacenter rückt näher. Laut David Viaggi, dem neu gewählten Bürgermeister, könnten die Bauarbeiten 2021 beginnen.

Am heutigen Donnerstag, um 18 Uhr findet in der Hal Frounert in Bissen eine Informationsveranstaltung zum Thema Google-Datacenter statt. Das Budget von mehr als einer Milliarde Euro für das Rechenzentrum des US-Giganten in Bissen wurde bereits bestätigt.