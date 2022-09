Historischer Rekord : Der Sommer 2022 ist der trockenste und sonnigste seit 1947 in Luxemburg

LUXEMBURG – Der August ist vorbei und der meteorologische Herbst hat begonnen. Der vorangegangene Sommer hat an der Wetterstation am Findel gleich mehrere Rekorde aufgestellt.

Die Hitzewelle im Juni sorgte für eine erhöhte Zahl an Sterbefällen in Deutschland.

Zum Monatsende hatte es sich bereits abgezeichnet, nun steht die endgültige Bilanz fest: «Der Sommer 2022 war ein beispielloser Sommer in der Geschichte der Wetterstation des Flughafens Luxemburg-Findel», schreibt Luxemburgs Wetterdienst am Donnerstag. Seit Beginn der Aufzeichnungen 1947 war es demnach der trockenste, sonnigste und zweitwärmste Sommer.

«Er war geprägt von einem Rekordniederschlagsdefizit und einer Rekordsonnenscheindauer sowie einer der höchsten Durchschnittstemperatur», so Meteolux. 956,2 Stunden zeigte sich dem Bericht nach die Sonne. Der bisherige Rekord lag bei 893,3 Stunden im Jahr 2003. Bereits der Juli hatte mit 377 Stunden einen historischen Rekord aufgestellt.

74,6 Liter Niederschlag pro Quadratmeter sind in den Sommermonaten gefallen. «Damit wurde das Soll des Niederschlags am Flughafen Findel, bezogen auf den langjährigen Mittelwert (217,0 l/m²), deutlich unterschritten», und zwar um 66 Prozent. Damit schlägt dieser Sommer den von 1976, der bisher der trockenste in der Stationsgeschichte war – zum Leidwesen von Luxemburgs Natur.