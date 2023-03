Nostalgie pur: 2023 kommt das Klapphandy zurück

Sängerin Camila Cabello macht auch beim Klapphandy-Trend mit. Twitter/Camila_Cabello

Wer in den 2000ern aufgewachsen ist, weiß, wie befriedigend es ist, ein Telefongespräch mit dem «Klack» eines Klapphandys zu beenden. Du sehnst dich nach dieser digitalen Nostalgie? Nicht nur 2000er-Looks wie die Cargohose, sondern auch das ikonische Klapphandy aus dieser Dekade feiert gerade ein Comeback. Auf Tiktok und Instagram tauschen immer mehr Menschen ihr Smartphone gegen ein Handy zum Zuklappen.

Snapchat checken, durch Instagram scrollen, noch einmal kurz den Freunden texten: Jede Sekunde Langeweile mit dem Blick aufs Handy zu füllen, ist auch im Ausgang verlockend. Laut Tiktokerin skzzolno sorgt aber genau das dafür, dass du während des Ausgangs nicht den Moment genießt.

Die Studentin erklärt in einem Video, dass das Smartphone der einzige Grund sei, dass Nächte in Drama und Tränen enden: «Schnell schreibt man betrunken dem Ex oder lädt angeschwipst eine peinliche Story auf Instagram hoch.» Ihre Lösung für das Problem heißt Klapphandy. «Das Flip Phone beseitigt alle schlechten, aber liefert alle guten Aspekte eines Handys», so das Fazit der Tiktokerin. Für den Ausgang wählt skzzolno darum ein nostalgisches Klapphandy, in dem nur die Nummern ihrer Freundinnen gespeichert sind.

Viele tun es der jungen Frau gleich. Der Hashtag #flipphone hat auf Tiktok über 642 Millionen Aufrufe. Auf der Plattform finden sich zahlreiche Videos von jungen Frauen und Männern, die – zumindest für den Ausgang – aufs Klapphandy setzen. Viele verpassen ihrem Handy mit Stickern und Strasssteinen den ultimativen 2000er-Look.

Auch Stars wie Dove Cameron nutzen das Klapphandy, um ihre Bildschirmzeit zu reduzieren. «Zu viel Zeit am Telefon und in den sozialen Medien zu verbringen, tut mir nicht gut», erklärt die Sängerin kürzlich in einem Interview. Musikerin Camila Cabello setzt ebenfalls auf das Flip Phone und erklärt auf Twitter: «Ich bin für die Flip-Phone-Revolution. Vielleicht kann ich den Titelsong dazu schreiben!»

Dabei ist das Klapphandy nicht nur für Nostalgie-Fans ein Lieblingsgadget, sondern passt auch in das modische Revival von 2000er Trends wie Bodychains und Outfits aus Rock und Hose. Du magst nicht auf deinen Instagram-Feed und Fotos in guter Qualität verzichten, aber wünschst dir dennoch das Klapphandy-Feeling? Du kannst den Trend auch mitmachen, ohne dass dein Handy an Funktionalität einbüßen muss. Lässiges Handy Zuklappen nach dem Telefonieren inklusive.

