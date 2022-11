Saarland: 2023 steigt ein Supermoto-WM-Lauf in St. Wendel

Am 10. und 11. Juni 2023 wird man sie in St. Wendel wieder surren hören – die Supermotos, wie sie mit Vollgas über saarländischen Asphalt cruisen. Wie der Saarländische Rundfunk berichtet, hat der ADAC Saarland nun bekannt gegeben, dass im kommenden Sommer ein Supermoto-WM-Lauf organisiert wird. Auch die Regionalclubs aus Hessen-Thüringen und Niedersachsen/Sachsen-Anhalt wurden als Veranstalter mit ins Boot geholt.

Der genaue Ort der Austragung steht vorläufig fest. Das Event soll in St. Wendel im Bereich der ehemaligen Kasernen am Rande des Wendalinusparks stattfinden. Zur selben Zeit wird auch die Internationale Deutsche Supermoto Meisterschaft IDSM stattfinden, die ebenfalls vom ADAC Saarland ausgerichtet und promotet wird. Der WM-Lauf soll die IDSM aber nicht verdrängen, sondern in diese integriert werden und sie aufwerten.