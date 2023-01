Po statt Dekolleté: 2023 wird der Hintern inszeniert

Ob mit Tanga oder ohne: In der Mode wird der Po in Szene gesetzt, Kourtney Kardashian machts vor.

Dass der sichtbare Tanga zurückkommt , kündigt sich schon seit einigen Saisons an. Jetzt ist das knappe Stück Stoff im Rampenlicht und Stars wie Hailey Bieber und Dua Lipa zeigen mit extrem tiefem Rückenausschnitt und transparenten Materialien bereits, wie ihre Unterwäsche aussieht. Kim Kardashian treibt das Ganze auf die Spitze, als sie mit Skims ein Kleid herausbringt, das die Poritze in Szene setzt.

Den Trend kennen wir aus den 2000ern an Stars wie Paris Hilton und Christina Aguilera. Fast zwei Jahrzehnte später erlangt der Po wieder Prominenz.

Jetzt sitzt der Ausschnitt tief

Hailey Bieber läutete das neue Jahr mit einem Kleid mit zahlreichen Cut-Outs ein. Eines der Cut-Outs sitzt genau so am Rücken, dass sich die Illusion eines Tangas ergibt.

Das Glitzerkleid ist aus der Kollektion für kommenden Frühling und Sommer 2023 und ein Hinweis darauf, dass wir den sichtbaren Tanga in den nächsten Monaten noch einige Male sehen dürften. Auch Kourtney Kardashian setzt ihre berühmte Kehrseite für ein Fotoshooting für ihre Vitaminmarke Lemme auf Instagram in Szene.

Dass inzwischen auch ein Look mit tiefem Rückenausschnitt ganz ohne Unterwäsche gar für den großen Anlass taugt, zeigt Model Jill Kortleve. Sie trägt das Outfit für einen Anlass mit dem Council of Fashion Designers of America.