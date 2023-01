Luxemburg: 2023 wird zum Jahr der langen Wochenenden

Ein Kurzurlaub am Meer mit einem oder sogar keinem Urlaubstag ist dieses Jahr durchaus möglich. DR (Symbolbild)

Gleich zwei Feiertage auf einem Sonntag und damit zwei frei verfügbare Ausgleichstage – Weihnachten und Neujahr lagen diesmal gar nicht so schlecht. Bis zum ersten Feiertag im neuen Jahr dauert es nun aber erst nochmal ein bisschen: Am 10. April ist Ostermontag, der damit ein erstes verlängertes Wochenende liefert. Zum 1. Mai folgt gleich das nächste, denn auch der ist dieses Jahr an einem Montag.

Der Europatag am 9. Mai fällt auf einen Dienstag. Wer sich den 8. also auch noch freinimmt, kommt mit einem Urlaubstag auf vier freie Tage. Der nächste mögliche Brückentag ist Freitag, der 19. Mai: Christi Himmelfahrt fällt auf den 18. Mai. Das nächste verlängerte Wochenende steht mit dem Pfingstmontag am 29. Mai schon kurz darauf an.

Langes Weihnachtswochenende

Der Abend vor dem Nationalfeiertag bietet gemeinhin Anlass zum ausgiebigen Feiern. Wer etwas länger zum Erholen braucht, für den fällt der Feiertag selbst dieses Jahr ideal: Der 23. Juni ist ein Freitag und verlängert damit das folgende Wochenende. Mariä Himmelfahrt am 15. August fällt auf einen Dienstag und erspart Urlaubern so entweder einen Urlaubstag, oder macht das Wochenende davor mit einem Brückentag am Montag zu einem langen.

Etwas unpraktisch liegt Allerheiligen, der 1. November fällt 2023 auf einen Mittwoch. Dafür liegen die beiden Weihnachtsfeiertage direkt auf den ersten beiden Wochentagen, wodurch es mit dem Wochenende wieder vier freie Tage am Stück gibt.