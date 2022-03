Wikileaks veröffentlicht : 21'000 neue Dokumente über Luxemburg

Die Enthüllungs-Website Wikileaks hat 1,7 Millionen weitere Dokumente. Gut 21'000 davon erwähnen Luxemburg, 1'964 stammen aus dem Großherzogtum.

Assange sitzt seit nunmehr neun Monaten in der ecuadorianischen Botschaft in London fest.

Die Enthüllungs-Website Wikileaks hat am Montag weitere Depeschen der US-Diplomatie und des US-Geheimdienstes veröffentlicht. Insgesamt werden ab Montag mehr als 1,7 Millionen Dokumente aus den Jahren 1973 bis 1976 ins Internet gestellt.

Alleine mit dem Stichwort Luxemburg sind am Montagmorgen bereits mehr als 21'000 Informationssätze zu finden. 1'964 der Dokumente stammen aus dem Großherzogtum . Allerdings wurden sie auf der Wikilieaks-Plattform nicht veröffentlicht. Da sie bislang nur als Microfilm oder Karteikarte in den Staatsarchiven liegen und noch keine offizielle Freigabe haben.

Die Themen der Dokumente sind vielfältig: So liegen Aufzeichnungen über die luxemburgische Anerkennung Nord-Viertnams ebenso vor wie Informationen zu luxemburgischen Subventionsprogrammen . Aus den bereits im Jahr 2011 veröffentlichten Depeschen der US-Botschaft in Luxemburg waren keine fundamentalen Neuigkeiten herauszulesen gewesen. Oft handelte es sich dabei um Presseschauen.

Depeschen zeigten «das enorme Ausmaß» der USA

Die Depeschen zeigten «das enorme Ausmaß und die enorme Bandbreite» des US-Einflusses in der Welt, sagte Assange der britischen Nachrichtenagentur Press Association. Er selbst habe von seinem Asyl in der Botschaft Ecuadors in London bei der Zusammenstellung der Dokumente mitgewirkt.