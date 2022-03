Wetter in Luxemburg : 21 Einsätze wegen umgestürzter Bäume

LUXEMBURG – Die Rettungsdienste im Großherzogtum hatten in der stürmischen Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einige Einsätze. Einige Strecken sind derzeit gesperrt.

MeteoLux hatte für die vergangene Nacht Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometer vorausgesagt, was auch die Rettungsdienste im Land zu zahlreichen Warnungen veranlasste. Nach der stürmischen Nacht war die Situation am Donnerstagmorgen überschaubar. Dennoch mussten die Rettungsdienste vergangene Nacht insgesamt 21 mal wegen umgestürzter Bäume und zwei weggeflogenen Bauzäunen ausrücken. Darüber hinaus wurden zwei Dächer beschädigt, so die Feuerwehr. Bisher wurden keine Verletzten gemeldet.