Verdächtiger gefasst: 21-jährige Touristin stirbt nach Angriff bei Schloss Neuschwanstein

In der Nähe von Schloss Neuschwanstein in Bayern hat ein Mann am Mittwoch zwei Touristinnen angegriffen. Eine 21-Jährige starb in der Nacht zum Donnerstag in einer Klinik, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kempten der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag bestätigte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.