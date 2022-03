Versteckte Funktionen : 21 praktische Tipps für Whatsapp-Nutzer

Einige Whatsapp-Funktionen sind nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Mit folgenden Tipps können Sie noch mehr aus dem Messenger herausholen.

So zum Beispiel, wie man Chats via E-Mail verschicken, Texte formatieren oder individuelle Klingeltöne für alle Freunde einstellen kann. Der Techblog Curved.de hat versteckte Funktionen in der App von Whatsapp recherchiert. In der Bildstrecke sehen Sie, wie Sie diese nutzen können.