Luxemburg: 2100 werden wir fast eine Million Einwohner haben

Im Gegensatz dazu wird die Bevölkerung Europas ab 2030 von 452,7 Millionen Menschen auf 419,4 Millionen im Jahr 2100 (-6 Prozent) zurückgehen. In 15 EU-Ländern wird die Bevölkerung schrumpfen, darunter auch in Italien, wo die Bevölkerung um etwa neun Millionen von 59 Millionen auf etwas mehr als 50 Millionen im Jahr 2100 zurückgehen wird (-15 Prozent). Länder wie Lettland (-38 Prozent), Griechenland (-30 Prozent), Kroatien (-27 Prozent), Bulgarien (-25 Prozent) und Polen (-21 Prozent) werden ebenfalls einen drastischen Rückgang ihrer Bevölkerung erleben.

Französische und deutsche Bevölkerung bleiben nahezu stabil

In unseren Nachbarländern wird die Bevölkerung zwar voraussichtlich steigen, aber moderater. In Frankreich wird die Bevölkerung bis 2045 auf 70,7 Millionen Menschen anwachsen, bevor sie bis 2100 auf etwa 68 Millionen sinken wird, was nur wenig mehr ist als 2022 (67,8 Millionen). Belgien wird bis 2080 voraussichtlich auf 12,7 Millionen Einwohner anwachsen, bevor die Zahl auf etwas mehr als 12,5 Millionen sinken wird (gegenüber 11,6 Millionen im Jahr 2022, was einem Anstieg um etwa acht Prozent entspricht).