Hamburg : 22-Jähriger soll Frau und sich getötet haben

Die Hamburger Polizei hat im Stadtteil Ottensen zwei Tote gefunden. Ein 22-jähriger Schweizer soll eine Gleichaltrige und danach sich selbst erschossen haben.

In diesem Haus in Hamburg nahe dem Bahnhof Altona wurden die zwei Toten aufgefunden.

Der Hamburger Polizei wurden am Dienstagmorgen durch eine Anruferin Schüsse in einem Treppenhaus nahe Hamburg Altona gemeldet. Die Polizei traf kurz vor 09.00 Uhr am Tatort ein und fand eine tote Frau, einen toten Mann und eine Schusswaffe vor.